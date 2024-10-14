Στη σοκαριστική υπόθεση στη Λέσβο όπου 13χρονη κατήγγειλε βιασμό από 2 άτομα αναφέρεται με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Ιούλιο ο οργανισμός έλαβε κλήση για πιθανή κακοποιητική συμπεριφορά. Ειδικότερα αναφέρεται πως:

«Στις 17/07/2024 λάβαμε κλήση στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» από ευαισθητοποιημένο πολίτη που ανέφερε πιθανή κακοποιητική συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια και συγκεκριμένα έγινε αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης τόσο σωματικής όσο και λεκτικής προς τη 13χρονη.

Στις 18/07/2024 ο Οργανισμός ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της περιοχής, για διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας.

Στις 14/10/2024 το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης από δύο ενήλικες τον περασμένο Αύγουστο, οι οποίοι βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους και τις κοινοποίησαν σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

Επικοινωνήσαμε με την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, προκειμένου να σταθούμε στο πλευρό και να υποστηρίξουμε τόσο την ανήλικη αλλά και γενικότερα την οικογένεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει πως «αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και παράνομης μαγνητοσκόπησης, της ανήλικης 13χρονης στη Μυτιλήνη, το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού δεν έχει λάβει κάποια σχετική αναφορά και η υπόθεση βρίσκεται σε προανακριτικό στάδιο.»

Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και ενήλικα που έχει πέσει θύμα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης, παραμέλησης κ.ά. στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο την ολιστική στήριξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

«Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056». Στο CyberTipLine Hellas μπορείτε να κάνετε online την αναφορά σας, ανώνυμα, για κάθε παιδί που βρίσκεται παραβιάζονται τα δικαιώματά του.Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116 111», τονίζεται χαρακτηριστικά.

