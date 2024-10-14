Λογαριασμός
Την ενοχή του πατρός Αντωνίου για ηθική αυτουργία ζητεί η εισαγγελέας

«Όπως έχουν αναφέρει οι μάρτυρες "ο λόγος του πατρός ήταν νόμος" πέρα από την εντολή αυτού του ανθρώπου δεν γινόταν τίποτα» αναφέρει η εισαγγελέας

UPDATE: 13:28
Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή του πατρός Αντωνίου για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες κατά φιλοξενουμένων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου στον Βόλο και τη Χίο, ζητεί η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας ζητεί ο πάτερ Αντώνιος να καταδικαστεί για πλημμεληματικές πράξεις και να καταδικαστούν τέσσερα στελέχη των δομών ως φυσικοί  αυτουργοί, ενώ να απαλλαχθούν λόγω αμφιβολιών για άλλες πράξεις. 

«Παρά το ότι ο ίδιος στην απολογία του είχε πει ότι είχε πνευματικό ρόλο, από τις καταθέσεις συνάγεται ότι είχε ενεργό και κυρίαρχο ρόλο και η άποψή του ήταν καθοριστική για την πορεία της οργάνωσης. Όπως έχουν αναφέρει οι μάρτυρες " ο λόγος του πατρός ήταν νόμος, πέρα από την εντολή αυτού του ανθρώπου δεν γινόταν τίποτα"» ανέφερε η εισαγγελέας. 

Η ίδια ζήτησε την απαλλαγή των κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών για τις καταγγελίες πρώην φιλοξενούμενων που αφορούν σε δομές σε Καλαμάτα, Αθήνα και Πωγωνιανή.

Παράλληλα, η εισαγγελέας πρότεινε ακόμη την ενοχή για πέντε από τους συνολικά επτά πρώην εργαζόμενους στην Κιβωτό του Κόσμου. 

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα με τις αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών.

