Για δεύτερη χρονιά, συνεχίζεται η υλοποίηση του καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος νηπιαγωγών «Αναγνωρίζω – Προστατεύω» από το Σωματείο EΛΙΖΑ με τη στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς προνηπιακής και νηπιακής φροντίδας, σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας και έχει ως στόχο την προστασία παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν παραμέληση ή κακοποίηση.

Η υποστήριξη αυτής της δράσης από την Πειραιώς εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Aνθρώπων» και ειδικότερα στον πυλώνα «Μέριμνα για τα Παιδιά». Εστιάζει σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία προκειμένου να προστατεύσει το πιο ευάλωτο τμήμα της που είναι τα μικρά παιδιά.

Η ανάγκη πρώιμης παρέμβασης κρίνεται επιστημονικά ως ο πλέον ενδεδειγμένος και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων παραμέλησης ή κακοποίησης. Το σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης που είναι το προνήπιο και το νηπιαγωγείο και κυρίως ο καίριος ρόλος που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των νηπιαγωγών και τον εμπλουτισμό των γνωστικών τους εργαλείων ώστε να επιτελούν με επιτυχία το κρίσιμο έργο τους.

Μέσω του προγράμματος «Αναγνωρίζω-Προστατεύω», οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής μαθαίνουν να εντοπίζουν περιστατικά με υποψία παιδικής παραμέλησης ή/και κακοποίησης και να δρουν αποτελεσματικά για την άμεση διαχείριση ή/και εξάλειψή τους.

Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος, που αξιολογήθηκε από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες ως ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, επιμορφωθήκαν 1.423 νηπιαγωγοί σε όλη την Ελλάδα και συνολικά ολοκληρώθηκαν 21.345 ώρες εκπαίδευσης. Από τον Σεπτέμβριο 2024, έχει ξεκινήσει η Β’ φάση του προγράμματος που περιλαμβάνει τακτικούς κύκλους διεξαγωγής του από το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού.

Μάθετε περισσότερα στο www.equall.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.