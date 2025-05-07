Λογαριασμός
Ταξίδι μετ’ εμποδίων: H ακτοπλοϊκή απομόνωση της Λέσβου

Τις δυσκολίες της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης της Μυτιλήνης τόσο με τον Πειραιά όσο και με υπόλοιπους προορισμούς της χώρας επισημαίνουν τοπικοί φορείς

Λέσβος: Ταξίδι μετ’ εμποδίων εξαιτίας της ακτοπλοϊκής απομόνωσης

Η Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Ελλάδας, ολοένα και απομακρύνεται από το λιμάνι του Πειραιά.

Το κλασικό δρομολόγιο "Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη", τείνει να καταργηθεί καθώς περιλαμβάνει και άλλα νησιά ως ενδιάμεσους σταθμούς όπως η Σάμος, η Ικαρία, οι Οινούσες, ακόμα και η Μύκονος.

Όλα αυτά ενώ οι τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες επιδιώκουν την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Τι λέει για το θέμα ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Λέσβου Βασίλης Βογιατζής.

Πηγή: skai.gr

