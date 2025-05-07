Λέσβος: Ταξίδι μετ’ εμποδίων εξαιτίας της ακτοπλοϊκής απομόνωσης

Η Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Ελλάδας, ολοένα και απομακρύνεται από το λιμάνι του Πειραιά.

Το κλασικό δρομολόγιο "Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη", τείνει να καταργηθεί καθώς περιλαμβάνει και άλλα νησιά ως ενδιάμεσους σταθμούς όπως η Σάμος, η Ικαρία, οι Οινούσες, ακόμα και η Μύκονος.

Όλα αυτά ενώ οι τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες επιδιώκουν την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Τι λέει για το θέμα ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Λέσβου Βασίλης Βογιατζής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.