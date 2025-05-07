Λάρισα: Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα - Αποκλείστηκε το σημείο

Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα της Λάρισας έκαναν άγνωστοι το μεσημέρι, ωστόσο αποδείχθηκε φάρσα. Το σημείο αποκλείστηκε προληπτικά από μέλη της ΕΛΑΣ.
Λίγο μετά τις 6 μ.μ. ο πεζόδρομος της Παπαναστασίου άνοιξε ξανά, όπως και τα εμπορικά καταστήματα που είχαν εκκενωθεί, καθώς μετά τον έλεγχο η αστυνομία έδωσε το “πράσινο φως” για λήξη συναγερμού εφόσον δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.
Φωτογραφίες larissanet.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.