Λάρισα: Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα - Αποκλείστηκε το σημείο

Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα της Λάρισας έκαναν άγνωστοι το μεσημέρι, ωστόσο αποδείχθηκε φάρσα. Το σημείο αποκλείστηκε προληπτικά από μέλη της ΕΛΑΣ.

Λίγο μετά τις 6 μ.μ. ο πεζόδρομος της Παπαναστασίου άνοιξε ξανά, όπως και τα εμπορικά καταστήματα που είχαν εκκενωθεί, καθώς μετά τον έλεγχο η αστυνομία έδωσε το “πράσινο φως” για λήξη συναγερμού εφόσον δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Φωτογραφίες larissanet.gr

Πηγή: skai.gr

