Φάρσα το τηλεφώνημα στο 112 για βόμβα σε τράπεζα της Λάρισας - Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται πιθανότατα για φάρσα καθώς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πριν από λίγες μέρες είχαν κάνει τηλεφώνημα και για άλλο τραπεζικό υποκατάστημα

UPDATE: 19:30
Λάρισα: Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα - Αποκλείστηκε το σημείο

Τηλεφώνημα για βόμβα σε τράπεζα της Λάρισας έκαναν άγνωστοι το μεσημέρι, ωστόσο αποδείχθηκε φάρσα. Το σημείο αποκλείστηκε προληπτικά από μέλη της ΕΛΑΣ. 

Λίγο μετά τις  6 μ.μ. ο πεζόδρομος της Παπαναστασίου άνοιξε ξανά, όπως και τα εμπορικά καταστήματα που είχαν εκκενωθεί, καθώς μετά τον έλεγχο η αστυνομία έδωσε το “πράσινο φως” για λήξη συναγερμού εφόσον δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Φωτογραφίες larissanet.gr

