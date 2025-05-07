Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο λιμάνι της Σκάλας Πάτμου, όταν ένας 34χρονος έπεσε στη θάλασσα από το επιβατηγό- καταμαράν «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ».

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας είχε επιβιβαστεί προσωρινά στο πλοίο προκειμένου να τοποθετήσει αποσκευές συγγενικών του προσώπων. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενος ότι το πλοίο ξεκίνησε την αναχώρησή του, πήδηξε στη θάλασσα με σκοπό να επιστρέψει στην ακτή.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στη Λιμενική Αρχή Πάτμου. Στην περιοχή έσπευσαν για παροχή βοήθειας περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το επιβατηγό - δεξαμενόπλοιο «ΑΡΤΕΜΙΣ», ενώ το πλήρωμα του «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» προχώρησε στην πόντιση σωσιβίου.

Ο 34χρονος κατάφερε τελικά να εξέλθει από τη θάλασσα χωρίς τραυματισμό και είναι καλά στην υγεία του. Το πλοίο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, ενώ την υπόθεση διερευνά το Λιμεναρχείο Πάτμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.