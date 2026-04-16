Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λέσβος: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων - Αύριο η συνάντηση με τον Μ. Σχοινά

Η διαδήλωση ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη

Ολοκληρώθηκε στις 13:30, στη Μυτιλήνη, το μαζικό συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων της Λέσβου αλλά και εκπροσώπων φορέων και πολιτών, με αίτημα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 11:00 από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μέσω του λιμανιού, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, έφτασε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών, τυροκόμων, σφαγέων, αυτοδιοικητικών και βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστή η αυριανή συνάτηση στην οποία τούς καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με θέμα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η προοπτική της αυριανής συνάντησης ανακοινώθηκε στους συγκεντρωμένους ως νίκη τους και έληξε το συλλαλητήριο. Όπως έγινε γνωστό, το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης σήμερα θα παραμείνει κλειστό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κτηνοτρόφοι συλλαλητήριο Λέσβος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark