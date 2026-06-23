Brexit: Η πλειονότητα της Γενιάς Ζ ζητά νέο δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρώπη

Τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η γενιά των νεαρών Βρετανών που το 2016 δεν είχε το δικαίωμα να ψηφίσει και να αποφασίσει, λόγω ηλικίας και σήμερα θεωρεί ότι το Brexit απέτυχε.

Όπως προκύπτει από νέα έρευνα που διεξήγαγε η δεξαμενή σκέψης More in Common σε νέους ηλικίας 18 έως 28 ετών, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύει η Guardian, οι Βρετανοί της Γενιάς Ζ εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% των ερωτηθέντων θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ εάν του δινόταν η ευκαιρία, έναντι μόλις 9% που θα επέλεγε την παραμονή εκτός της Ένωσης.

Όταν τα αποτελέσματα περιορίζονται μόνο στους πολίτες που δηλώνουν πιθανό να συμμετάσχουν σε ένα υποθετικό δεύτερο δημοψήφισμα, το προβάδισμα των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων γίνεται συντριπτικό: το στρατόπεδο της επανένταξης συγκεντρώνει το 81% των προθέσεων ψήφου, έναντι 19% υπέρ της παραμονής εκτός ΕΕ.

Η έρευνα της More in Common, στην οποία συμμετείχαν 440 νέοι από όλη τη Βρετανία, καταγράφει ότι το 50% της Γενιάς Ζ θεωρεί το Brexit αποτυχία. Αντίθετα, μόλις το 16% το αξιολογεί ως επιτυχημένο εγχείρημα, ενώ το 34% παραμένει αναποφάσιστο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της More in Common, Λουκ Τράιλ, δήλωσε ότι για πολλούς νέους το δημοψήφισμα για το Brexit αποτέλεσε καθοριστική πολιτική εμπειρία ενηλικίωσης. Όπως ανέφερε, πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν σε ομάδες συζήτησης θυμούνται το Brexit ως το πρώτο σημαντικό πολιτικό γεγονός που παρακολούθησαν συνειδητά, παρότι τότε δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.

«Δέκα χρόνια αργότερα, η έρευνά μας δείχνει ότι οι νέοι ηλικίας 18 έως 28 ετών τείνουν να πιστεύουν πως το Brexit απέτυχε και ότι τρεις στους πέντε επιθυμούν νέο δημοψήφισμα για την επανένταξη στην ΕΕ. Παράλληλα, όμως, λίγοι θεωρούν ότι η ίδια η ιδέα του Brexit ήταν καταδικασμένη εξαρχής. Όπως και το ευρύτερο εκλογικό σώμα, πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είχε πετύχει, αλλά υπονομεύθηκε από τους πολιτικούς χειρισμούς», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν και οι περισσότεροι νέοι υποστηρίζουν κατ’ αρχήν την επιστροφή στην ΕΕ, εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο αναβίωσης των ατέρμονων πολιτικών συγκρούσεων γύρω από το Brexit, οι οποίες κυριάρχησαν στα χρόνια της εφηβείας τους και ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή από ζητήματα που θεωρούν πιο σημαντικά, όπως το κόστος ζωής, η προσιτή στέγαση, η απασχόληση και η κλιματική αλλαγή.

Η αρνητική στάση απέναντι στο Brexit είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες. Μεταξύ των 18-21 ετών – που το 2016 ήταν παιδιά ηλικίας έξι έως εννέα ετών – το 53% χαρακτηρίζει το Brexit αποτυχία και μόλις το 12% επιτυχία. Στην ηλικιακή ομάδα 25-28 ετών η κριτική διάθεση είναι ελαφρώς πιο ήπια, παραμένει όμως κυρίαρχη, με ποσοστά 48% και 20% αντίστοιχα.

Παρά τη γενικευμένη αίσθηση ότι η σημερινή κατάσταση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, οι νέοι εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το αν το εγχείρημα ήταν προβληματικό από τη σύλληψή του ή αν απέτυχε λόγω της πολιτικής διαχείρισης. Το 37% θεωρεί ότι το Brexit θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει επιτυχώς, αλλά «καταστράφηκε από τους πολιτικούς», ενώ το 29% πιστεύει ότι «δεν επρόκειτο ποτέ να πετύχει» εξαρχής.

Μόλις το 11% εκτιμά ότι το Brexit έχει μέχρι στιγμής αποδώσει θετικά αποτελέσματα, ενώ το 23% δεν διατυπώνει άποψη.

Εν τω μεταξύ η δημοσκόπηση δημοσιεύεται σε μια περίοδο ευρύτερης συζήτησης για τις δημογραφικές μεταβολές στο βρετανικό εκλογικό σώμα. Το δημοψήφισμα του 2016 κρίθηκε οριακά υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, με ποσοστό 51,9% έναντι 48,1% υπέρ της παραμονής, αποτέλεσμα που στηρίχθηκε κυρίως από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Έκτοτε, ωστόσο, η σύνθεση του εκλογικού σώματος έχει αλλάξει σημαντικά. Ο δημοσκόπος Πίτερ Κέλνερ υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία που τασσόταν υπέρ του Brexit που καταγράφηκε το 2016, έχει πλέον εκλείψει. Όπως επισημαίνει, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια Βρετανοί έχουν αποβιώσει από τότε, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν ψηφίσει συντριπτικά υπέρ της εξόδου από την ΕΕ, γεγονός που επηρέασε δυσανάλογα το στρατόπεδο του Brexit.

Σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και δημοσιεύθηκαν στους Financial Times, περίπου το 15% των αρχικών ψηφοφόρων του Leave έχει αποβιώσει, έναντι 10% των ψηφοφόρων του Remain.

Την ίδια στιγμή, περίπου έξι εκατομμύρια νέοι που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου το 2016 έχουν πλέον ενταχθεί στο εκλογικό σώμα. Η γενεακή αυτή αντικατάσταση οδηγεί αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία υπέρ του Brexit έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί λόγω της φυσικής πληθυσμιακής ανανέωσης, δημιουργώντας πλέον μια ενεργή πλειοψηφία κατά του Brexit.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της More in Common, το 62% των νέων Βρετανών θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την επανένταξη στην ΕΕ μέσα στην επόμενη πενταετία. Μόλις το 11% των πολιτών κάτω των 29 ετών αντιτίθεται σε μια νέα ψηφοφορία, ενώ το 27% δηλώνει αναποφάσιστο.

Η στήριξη σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα είναι ακόμη ισχυρότερη μεταξύ όσων επιθυμούν την επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καθώς το 88% των πιθανών ψηφοφόρων υπέρ της επανένταξης, τάσσεται υπέρ μιας νέας λαϊκής ετυμηγορίας.



Πηγή: skai.gr

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