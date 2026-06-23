Σε συναγερμό παραμένει η Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να σπάσουν τα ρεκόρ για τον Ιούνιο αυτή την εβδομάδα, ενώ και η Γαλλία μετρά 18 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν, σύμφωνα με τον Guardian, πως οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν στους 38°C έως 40°C, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου που είχε καταγραφεί το 1976. Οι καιρικές συνθήκες συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.

Στη Γαλλία έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια ανθρώπους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά που είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο, από το Σαββατοκύριακο.

Τα παιδιά, 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους αναίσθητα μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο τη Δευτέρα.

Τρεις ηλικιωμένοι, ηλικίας μεταξύ 80 και 95 ετών, πέθαναν κοντά στο Μπορντό το Σαββατοκύριακο λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από τις ακραίες θερμοκρασίες, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος. Άλλοι 13 πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει σύσκεψη έκτακτης ανάγκης την Τρίτη, σύμφωνα με έναν συνεργάτη του, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει λόγω της ακραίας ζέστης. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στην Τουλούζη, έθεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από έναν κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του εργοστασίου.

Και η Ιταλία εξέδωσε τη Δευτέρα κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, στον παραδοσιακά πιο δροσερό βορρά της Ισπανίας, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 40°C, υπερδιπλασιάζοντας τον ιστορικό μέσο όρο της πόλης για τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ήταν 5-10°C υψηλότερες από το κανονικό για αυτή την εποχή του χρόνου, και πάνω από 10°C σε ορισμένες βόρειες περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Ακολούθως, ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να διαρκέσει μια εβδομάδα, με θερμοκρασίες «τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο επικεφαλής των προγνώσεων του μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Η Γερμανία σημείωσε απότομη αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν πέντε θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι αρκετοί που υπέστησαν θερμοπληξία, έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης την προηγούμενη ημέρα, αφού το αεροσκάφος τους παρέμεινε ακινητοποιημένο για περισσότερο από μία ώρα στην πίστα πριν από την απογείωση.

Πηγή: skai.gr

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