Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα – φιγούρες με γκρίζα μαλλιά και φαρδιά, φθαρμένα και λερωμένα ρούχα – κρέμονται από την οροφή ενός λεωφορείου ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, που αυτές τις ημέρες παραπέμπει σε σκηνή ταινίας τρόμου.

Το σκηνικό μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 57 έχει «σκηνοθέτη, παραγωγό» και πρωταγωνιστή τον οδηγό του, Μάνο Κατσικά, γνωστό πλέον για τις μεταμορφώσεις του λεωφορείου – καθώς κάθε εποχή βάζει την πινελιά του.

Έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει και από το φετινό Halloween!

«Πλέον μας έχουν μάθει και περιμένουν από εμάς τον στολισμό», λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις εικόνες, έδωσε πάλι τον καλύτερό του εαυτό και μετέφερε το Halloween στο εσωτερικό του λεωφορείου.

Έχουμε στολίσει τα τζάμια, το παρμπρίζ, τις θέσεις, το πάτωμα – όλα παραπέμπουν στον εορτασμό που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στη χώρα μας, έστω και δειλά... Οι νέοι ειδικά ενθουσιάζονται οι παλιότεροι ρωτούν τι σημαίνουν όλα αυτά... και κυρίως πώς συνδυάζονται με τη δική μας κολοκύθα που έχει το χαρακτηριστικό, τρομακτικό χαμόγελο.

Το βράδυ, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο ...παραξενη.

Στο ημίφως, με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, νιώθεις πως δίπλα σου μπορεί να καθίσει η Wednesday από την Οικογένεια Άνταμς... και να κατέβει στην επόμενη στάση.

«Η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, φορτωμένη, με άγχος από τον κόσμο, και πετυχαίνουμε κάθε μέρα να κάνουμε τον κόσμο – στο διάστημα που βρίσκεται εντός του λεωφορείου – να χαμογελά και να φεύγει χαρούμενος. Ο κόσμος μένει έκθαμβος, λέει τα καλύτερα», αναφέρει ο κ. Κατσικάς που προετοιμάζει ήδη τον επόμενο(εσωτερικό) διάκοσμο για τα Χριστούγεννα.

Πηγή: skai.gr

