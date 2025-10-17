Λογαριασμός
Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στο τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

H αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα 'Ανω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00

Hellenic Train

Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες του τρένου του Πηλίου 3800 και 3801 την Παρασκευή 24/10, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα 'Ανω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην 'Ανω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί την σχετική σελίδα της Hellenic Train: https://www.hellenictrain.gr/treno-toy-pilioy-mia-mythiki-diadromi

