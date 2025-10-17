Hellenic Train: Αναστολή απογευματινών δρομολογίων στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Αναστέλλεται από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων tickets.hellenictrain.gr, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train.

Πηγή: skai.gr

