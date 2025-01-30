Της Έλενας Γαλάρη

Αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως είναι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν κληθεί να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Την τιμωρία των αστυνομικών οργάνων έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του θύματος, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Μέσω των δικηγόρων τους είχαν εκφράσει την οργή τους για τις πειθαρχικές ποινές, που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις αστυνομικούς.

Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε παραπεμπτικό βούλευμα για τον 37χρονο πρώην σύντροφο του θύματος, ο οποίος θα δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

