Στα δεύτερα χειρότερα επίπεδα συγκέντρωσης υδάτων των τελευταίων 20 ετών βρίσκεται ο ταμιευτήρας του Μόρνου λόγω των φαινομένων ξηρασίας. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στον ταμιευτήρα του Ευήνου, που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον Μόρνο, δείχνοντας ότι συνολικά το σύστημα της περιοχής από το οποίο υδροδοτείται η Αττική, βρίσκεται υπό μεγάλες πιέσεις. Μόνο το 2008 ήταν χαμηλότερη η συγκέντρωση υδάτων στον Μόρνο, ενώ το 2022 η κάλυψη της λίμνης έφτασε σχεδόν το 100%. Από τότε έχουμε μπει σε τροχιά μεγάλης πτώσης, λόγω των κλιματικών συνθηκών, που φτάνει στο 60 - 65% του φετινού Μαΐου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόκειται για συμπεράσματα μιας πολύ αναλυτικής και τεκμηριωμένης διαχρονικής μελέτης της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία ανέλυσε ανοικτά δορυφορικά δεδομένα από το 1984 και τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής σε βάθος 75 ετών.

Ποια ήταν η εικόνα των δυο τεχνητών λιμνών που τροφοδοτούν την Αττική στα τέλη Μαΐου 2025, σύμφωνα με τη μελέτη; Η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου καλύπτει μόλις το 65% περίπου της μέγιστης περιοχής κατάκλισης βάσει των ιστορικών στοιχείων για τον μήνα Μάιο και περίπου το 60% της συνολικής επιφάνειας. Αντίστοιχα, τον Μάιο του 2024 ήταν στο 79% της μέγιστης κατάκλισης για τον μήνα και τον Μάιο του 2022 είχε αγγίξει σχεδόν το 100%. Η υδάτινη επιφάνεια του Μόρνου στα τέλη 2025 καταλάμβανε έκταση 11,64 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τις χαμηλότερες που έχουν παρατηρηθεί από το 2002 που ενσωματώθηκε στο σύστημα ο ταμιευτήρας του Ευήνου, με εξαίρεση το καλοκαίρι/φθινόπωρο του 2008, όταν η επιφάνεια κατέβηκε κάτω από τα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.