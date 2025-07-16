Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, δίπλα στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο κατάστημα εστίασης, στη συμβολή των οδών Ψαρών και Αγίου Παύλου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εξαπλώθηκε γρήγορα στο πατάρι του μαγαζιού και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, με συνέπεια πυκνοί καπνοί να «πλημμυρίσουν» ολόκληρη την πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι πρώτοι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το κατάστημα καιγόταν ολοσχερώς, ενώ είχαν εγκλωβιστεί τουλάχιστον πέντε πολίτες στους πάνω ορόφους. Έντρομοι άλλοι ένοικοι, συγγενείς και φίλοι καλούσαν με κραυγές τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να μπουν στο κτίριο ή να τους επιτρέψουν να μπουν οι ίδιοι για να βγάλουν τους δικούς τους. Ανάμεσα στα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί ήταν ένας άνδρας με κινητικά προβλήματα (αναπηρικό καροτσάκι) καθώς και δυο έγκυες γυναίκες. Με την αποφασιστική επέμβαση των πυροσβεστών, οι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν -ωστόσο κάποιοι εκδήλωσαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.

Η φωτιά στο ισόγειο έδειχνε να τίθεται υπό έλεγχο, όταν ξαφνικά ξεπήδησαν φλόγες, αρχικά στον τρίτο όροφο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε εστία και στον τέταρτο όροφο, αναφέρει το Orange Press.

Στην περιοχή έσπευσαν υδροφόρες από τον Βύρωνα και τον δήμο Αθηναίων, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Ψαρών, από το ύψος της οδού Σφακίων και στην οδό Ακομινάτου, από το ύψος της οδού Κρήτης.

Εμπρησμό «βλέπουν» οι κάτοικοι της περιοχής – Λένε ότι ακούστηκαν εκρήξεις από γκαζάκια

Ένοικος του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας όπου ξέσπασε η φωτιά και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια πυροσβεστών και αστυνομικών εμφανίστηκε βέβαιη ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εμπρηστική ενέργεια.

«Τι να σας πω… Ακούσαμε τζάμια να σπάνε και μετά έναν πολύ μεγάλο θόρυβο, προφανώς ή ή γκαζάκια ή βόμβα. Εγώ μόνη μου είπα βόμβα. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα γιατί οι καπνοί είχαν ήδη εισχωρήσει στο διαμέρισμα. Είμαστε μάλιστα στον τρίτο», προσθέτοντας, εμφανώς ταραγμένη, ότι φοβήθηκαν πολύ.

Στο σημείο του συμβάντος μετέβη και ο Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας του δήμου Αθηναίων με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

«Ο δήμος Αθηναίων ανταποκρίνεται κάθε φορά που η Πυροσβεστική ή η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας χρειάζεται τη συνδρομή μας. Ήρθαμε αμέσως για να βοηθήσουμε με υδροφόρες και να δούμε την κατάσταση στην περιοχή. Ελπίζουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά και δεν υπάρχουν τραυματισμοί σοβαροί. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ευτυχώς ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα» ανέφερε ο κ. Χρυσόγελος.

Να σημειωθεί ότι το έργο της κατάσβεσης συνεχιζόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αναθυμιάσεις των αποτεφρωμένων υλικών. Η φωτιά εν τέλει τέθηκε υπό έλεγχο στις 3:20.

Πηγή: skai.gr

