Συμμορία έβαζε στο «μάτι» ηλικιωμένες και τις λήστευε - Βίντεο από τη δράση τους

Του Μάκη Συνοδινού

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσαν δύο μέλη συμμορίας που έβαζαν στο «μάτι» ηλικιωμένες γυναίκες και με τη μέθοδο της απασχόλησης τις λήστευαν. Όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr οι δύο «ποντικοί» προσεγγίζουν τα θύματά τους.

Κατόπιν με το πρόσχημα πως ασχολούνται με το εμπόριο παλαιών αντικειμένων, τα πείθουν να τους οδηγήσουν σπίτι τους προκειμένου να εκτιμήσουν παλαιά αντικείμενα και κοσμήματα.

Στο σπίτι των ηλικιωμένων ξάφριζαν ό,τι έβρισκαν και γίνονταν καπνός.

Τα δύο μέλη της συμμορίας, μια 42χρονη και ένας 25χρονος. εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς να κινούνται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Εκάλης και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

πολυτελές ρολόι,

-4- χρυσά δακτυλίδια,

χρυσό βραχιόλι και αλυσίδα,

ξύλινο ρόπαλο,

-13- ναρκωτικά δισκία και

τα χρηματικά ποσά των -5.490- ευρώ, -720- δολαρίων Η.Π.Α. και -10- φράγκων Ελβετίας.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 3 υποθέσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης σε Εκάλη, Κηφισιά και Μελίσσια ενώ το οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 31.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

