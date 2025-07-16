Μέχρι αύριο, Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου είναι αποκλειστική (έως τα μεσάνυκτα της 17ης Ιουλίου 2025, ώρα 23:59) και μετά την παρέλευσή της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

Επιπλέον, προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Αναλυτικότερα, οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, παρέχονται εδώ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν καθοδικά στο 1ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), με πτώση της τάξεως των 200 μορίων και 50-150 μορίων αντίστοιχα. Όσον αφορά στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, με άνοδο της τάξεως των 150-200 μορίων, με εξαίρεση τις ανταγωνιστικές σχολές του 2ου Πεδίου, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν μεγαλύτερη άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τους.

