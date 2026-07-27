Ένας ύποπτος που συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλα τέσσερα κατά τη διάρκεια ενός πολυσύχναστου φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle του Σιάτλ το σαββατοκύριακο, είναι 15 ετών, σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης.

Ο έφηβος κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, καθώς ερευνάται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για επίθεση πρώτου βαθμού. Επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου το απόγευμα της Δευτέρας, δήλωσε η δήμαρχος Κέιτι Γουίλσον σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο, χωρίς όμως να μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο το άτομο αυτό να βρίσκεται μεταξύ των νεκρών.

«Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Σον Μπαρνς.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι δύο ύποπτοι αντάλλασσαν πυροβολισμούς μεταξύ τους. Η αστυνομία δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί αν κάποιο από τα θύματα είχε εμπλακεί στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ενόπλων.

Δύο άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ ένας τρίτος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Τα θύματα ήταν δύο άνδρες, ηλικίας 19 και 44 ετών, και μία γυναίκα 56 ετών.

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών ήταν και ένα αγόρι δύο ετών, το οποίο τη Δευτέρα νοσηλευόταν σε σταθερή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες - δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 27 ετών, και μία γυναίκα 39 ετών - πήραν εξιτήριο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοσοκομείου.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν περίπου στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, προς το τέλος του φεστιβάλ Bite of Seattle. Το ετήσιο τριήμερο φεστιβάλ συγκεντρώνει εκατοντάδες πωλητές φαγητού και εμπορευμάτων, καθώς και καλλιτέχνες, στο Seattle Center, ένα μεγάλο πάρκο και χώρο εκδηλώσεων στη σκιά του Space Needle. Πολλοί επισκέπτες έτρεξαν να βρουν καταφύγιο σε κτίρια του χώρου ή εγκατέλειψαν το πάρκο μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονταν στο φεστιβάλ για λόγους ασφαλείας και ορισμένοι είδαν έναν από τους υπόπτους να πυροβολεί, σύμφωνα με τις αρχές. Ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν την εκκένωση της περιοχής. Στη συνέχεια, η αστυνομία ερεύνησε έναν κινηματογράφο IMAX στον χώρο, όπου αρχικά πίστευε ότι είχε διαφύγει ο δεύτερος δράστης.

Ο Άνταμ Λομπάρντο, ο οποίος διατηρούσε μαζί με τη σύζυγό του περίπτερο με φαγητό από τη Μιανμάρ, περιέγραψε τον πανικό των ανθρώπων που έτρεχαν να σωθούν ως «ποδοπάτημα». Τη Δευτέρα, καθώς μάζευε τον εξοπλισμό του, ανέφερε ότι η αστυνομία τούς συνόδευσε μέσα στον αποκλεισμένο χώρο ώστε να σβήσουν τους φούρνους και τις εστίες τους.

«Είναι πραγματικά θλιβερό, γιατί σκέφτεσαι ότι τρεις αθώοι άνθρωποι δεν θα ξυπνήσουν ξανά με τις οικογένειές τους», είπε. «Ήρθαν απλώς να απολαύσουν ένα φεστιβάλ φαγητού με φίλους και γνωστούς και έχασαν τη ζωή τους σε αυτό που φαίνεται να είναι μια εντελώς παράλογη αιματοχυσία.»

Η επισκέπτρια του φεστιβάλ Φέιθ Άντια Χάντερ είπε ότι εκείνη και οι φίλοι της είχαν μόλις αγοράσει φαγητό από έναν πωλητή κρεπών όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί κοντά τους. Μέσα στον πανικό, έτρεξαν μαζί με άλλους ανθρώπους στο κοντινό Παιδικό Μουσείο του Σιάτλ για να προστατευθούν.

«Πηγαίναμε να αρχίσουμε να τρώμε όταν ακούσαμε κάποιον να φωνάζει κάτι και μετά είδαμε τον κόσμο να τρέχει», είπε. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς.»

Ο Ρομπέρτο Ραμίρες, επίσης πωλητής στο φεστιβάλ, δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως άκουγε πυροτεχνήματα, μέχρι που ο κόσμος άρχισε να φωνάζει «ένοπλος» και να τρέχει πανικόβλητος: «Ξαφνικά τα πάντα άδειασαν. Οι άνθρωποι είχαν τρομοκρατηθεί.»

Ο Εσταν Γουακονάμπο δήλωσε ότι περίμενε με τη φίλη του στην ουρά για ένα φωτογραφικό περίπτερο όταν κάποιος τον έσπρωξε από πίσω. Γυρίζοντας, είδε πλήθος ανθρώπων να τρέχει για να σωθεί.

«Οι άνθρωποι κρύβονταν, έσπρωχναν ο ένας τον άλλο, έπεφταν στο έδαφος, ακόμη και παιδικά καροτσάκια ανατρέπονταν», είπε, προσθέτοντας ότι τότε άκουσε τους πυροβολισμούς. «Μόλις άκουσα "μπαμ, μπαμ, μπαμ", κατάλαβα ότι υπήρχε ένοπλος.»

Αφού οδήγησε τη φίλη του σε ασφαλές σημείο, επέστρεψε στον χώρο για να τραβήξει φωτογραφίες και είδε πολλούς τραυματίες να κείτονται στο έδαφος, ανέφερε.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1982 και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, προσελκύει περίπου 350.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Πηγή: skai.gr

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