Την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι σώθηκαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στο κτίριο όπου κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο, το απόγευμα της Τρίτης (07/10).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι, η μία γυναίκα βρίσκεται από κάτω και έχει αφήσει μία σακούλα στο πεζοδρόμιο.

Ξαφνικά, η ίδια φαίνεται να ακούει κάτι και να τρέχει για να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ το ίδιο δευτερόλεπτο το μπαλκόνι υποχωρεί και τα συντρίμμια σκορπίζονται στο έδαφος.

Σε ένα από τα βίντεο που καταγράφει την άλλη πλευρά του δρόμου, φαίνεται και μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης ανυποψίαστη κατευθύνεται στο αυτοκίνητό της το οποίο έχει παρκάρει ακριβώς έξω από το φαρμακείο και κάτω από το μπαλκόνι. Την ώρα που ανοίγει την πόρτα για να επιβιβαστεί σε αυτό βλέπει το μπαλκόνι να καταρρέει και τρέχει να σωθεί.

Πηγή: skai.gr

