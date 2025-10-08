Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκονιστικά βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του μπαλκονιού στο Λαύριο - 2 γυναίκες σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι και τα συντρίμμια σκορπίζονται οι δύο γυναίκες βρίσκονταν από κάτω

Πτώση μπαλκονιού Λαύριο

Την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι σώθηκαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στο κτίριο όπου κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο, το απόγευμα της Τρίτης (07/10).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι, η μία γυναίκα βρίσκεται από κάτω και έχει αφήσει μία σακούλα στο πεζοδρόμιο.

Ξαφνικά, η ίδια φαίνεται να ακούει κάτι και να τρέχει για να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ το ίδιο δευτερόλεπτο το μπαλκόνι υποχωρεί και τα συντρίμμια σκορπίζονται στο έδαφος.

Σε ένα από τα βίντεο που καταγράφει την άλλη πλευρά του δρόμου, φαίνεται και μια άλλη γυναίκα η οποία επίσης ανυποψίαστη κατευθύνεται στο αυτοκίνητό της το οποίο έχει παρκάρει ακριβώς έξω από το φαρμακείο και κάτω από το μπαλκόνι. Την ώρα που ανοίγει την πόρτα για να επιβιβαστεί σε αυτό βλέπει το μπαλκόνι να καταρρέει και τρέχει να σωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λαύριο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark