Welcome Stores: Μια δυνατή ομάδα γιατί «η δύναμη είναι στο Μαζί»!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Όμιλος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών «Welcome Stores» με αφορμή την επίσημη Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου καταστημάτων της, γιόρτασε! Γιόρτασε 16 & 17 Νοεμβρίου, στο ΜΕΤ ΗΟΤΕL, στη Θεσσαλονίκη, το αντάμωμα όλων των μελών της, την επιτυχημένη της πορεία και το «ΜΑΖΙ» που την οδήγησε σε αυτή.

«Το Μέλλον είναι στο ΜΑΖΙ» ήταν το κεντρικό μήνυμα της μεγάλης αυτής γιορτής, όπου οι 88 κρίκοι - καταστήματα του ομίλου σε όλη την Ελλάδα, συνάντησαν και πάλι από κοντά τους ανθρώπους των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, που ΜΑΖΙ τους ενορχηστρώνουν την επιτυχία και το όραμα του οργανισμού.

Η μεγάλη έκπληξη του διημέρου ήταν η παρουσία του μοναδικού Νίκου Γκάλη, που ως επίσημος προσκεκλημένος, ανέλυσε μέσα από τη δική του ματιά και εμπειρία τη σημασία του ΜΑΖΙ σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης, προόδου και επιτυχίας μιας ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε αναλυτικά η άκρως επιτυχημένη για τον Όμιλο πορεία με τζίρο μεγαλύτερο των 110 εκ. € το 2023 αλλά και αύξηση μεριδίων και κερδών, με έναν ρυθμό ανάπτυξης που συνεχώς επιταχύνεται!

Η εξαιρετική ευκαιρία για άμεση συζήτηση μεταξύ των μελών, έδωσε χώρο να ακουστούν ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν, οι οποίες με πνεύμα συμπερίληψης και τις σωστές στρατηγικές, εμπνέουν για περεταίρω εξέλιξη και άνοδο!

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το re-branding και η δημιουργία του νέου site του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών «Go Electric», μέλος του Ομίλου Welcome Stores, που βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης με νέα καταστήματα σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας να εντάσσονται στο δίκτυό τους.

Μια διοργάνωση μοναδική, που εμψύχωσε την ομάδα των Welcome Stores, χάρη στην εμπνευσμένη και δημιουργική στήριξη της διαφημιστικής εταιρείας Metagenesis adv. αλλά και στην πολύτιμη υποστήριξη και χορηγία της FG Europe S.A του Ομίλου Φειδάκη.

Η δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Φίλιππου Ιωαννίδη συνοψίζει το πνεύμα της συνάντησης:

«Στην ομάδα, κάθε παίκτης έχει το ρόλο του, κάθε στιγμή έχει τη σημασία της, αλλά πάντα ο προπονητής είναι ο συνδετικός κρίκος, το ΜΑΖΙ, που κρατά το βλέμμα όλων στο στόχο! Την επιτυχία»

Ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Ζιώγα:

«Πίσω από την επιτυχία της Welcome Stores βρίσκονται άνθρωποι που συντονίστηκαν, ενώθηκαν και λειτούργησαν σαν ένα! Και παρά τις δυσκολίες, πίστεψαν στη δύναμη του ΜΑΖΙ και τα κατάφεραν! Τα καταφέραμε… ΜΑΖΙ»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.