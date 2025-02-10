Θλιβερές εικόνες στο ντέρμπι του αλβανικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παρτιζάνι και Τίρανα.

Πριν την έναρξη του αγώνα που διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (9/2) και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, ξέσπασαν άγρια επεισόδια, με οπαδούς των γηπεδούχων να κάνουν «ντου» προς την εξέδρα που βρισκόντουσαν οι φιλοξενούμενοι και με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε... πεδίο μάχης!

Η κατάσταση ξέφυγε, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν μετά από λίγο, κυνηγώντας τους οπαδούς, ενώ από τις συμπλοκές προέκυψε ένας τραυματισμός αστυνομικού και δύο συλλήψεις.

Όταν η κατάσταση ηρέμησε, το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά και τελικά ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με την Παρτιζάνι να μένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -5 από την πρωτοπόρο Εγκνατία.

09.02.2025🇦🇱Ultra guerrillas attack the fanatics of Tirana when they were entering the stadium before the match Partizani vs Tirana, click here for more: https://t.co/VDl6CW93Dn pic.twitter.com/yOAsfdg8Fb — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 9, 2025

