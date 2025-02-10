Λογαριασμός
Άγρια επεισόδια σε ντέρμπι του αλβανικού πρωταθλήματος - Μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ο αγωνιστικός χώρος (Βίντεο)

Χαμός στο ντέρμπι του αλβανικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παρτιζάνι και Τίρανα, με άγρια επεισόδια και με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε... πεδίο μάχης

Θλιβερές εικόνες στο ντέρμπι του αλβανικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παρτιζάνι και Τίρανα.

Πριν την έναρξη του αγώνα που διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (9/2) και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, ξέσπασαν άγρια επεισόδια, με οπαδούς των γηπεδούχων να κάνουν «ντου» προς την εξέδρα που βρισκόντουσαν οι φιλοξενούμενοι και με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε... πεδίο μάχης!

Η κατάσταση ξέφυγε, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν μετά από λίγο, κυνηγώντας τους οπαδούς, ενώ από τις συμπλοκές προέκυψε ένας τραυματισμός αστυνομικού και δύο συλλήψεις.

Όταν η κατάσταση ηρέμησε, το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά και τελικά ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με την Παρτιζάνι να μένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -5 από την πρωτοπόρο Εγκνατία.

