Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή ανηλίκων στο ΕΠΑΛ Λαυρίου

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο ΕΠΑΛ Λαυρίου, φέρνει «στο φως της δημοσιότητας» ο ΣΚΑΪ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής στο 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν περίπου 30 άτομα που χτυπήθηκαν μεταξύ τους με μανία.

Ένας 16χρονος φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τραυμάτισε δύο ανήλικους.

Τα δύο παιδιά είναι ελαφρά τραυματισμένα και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις ενώ εντοπίστηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε.

Οι συλλήψεις αφορούν, σωματικές βλάβες (οι πέντε εξ αυτών), συνέργεια (οι επτά εξ αυτών) και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων (οι υπόλοιπες)

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο προέρχονταν από τις περιοχές του Λαυρίου και της Κερατέας.

Πηγή: skai.gr

