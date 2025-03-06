Βίντεο απαθανατίζει τη στιγμή που η ΕΛΑΣ επιχειρεί σε διάφορες περιοχές, όπου δραστηριοποιείτο η εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίου καπνού.

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη, έλαβε χώρα ευρείας κλίμακα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Δυτικής Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ. με επίσημη ανακοίνωσή της.

Όπως ανέφερε, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 24 άτομα, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Τα βίντεο απεικονίζουν την επιχείρηση σε εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού στον Ελαιώνα Θήβας, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων στην Εύβοια.

Πηγή: skai.gr

