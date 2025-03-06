Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη ευρείας κλίμακα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Δυτικής Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ. με επίσημη ανακοίνωσή της.

Όπως ανέφερε, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 24 άτομα, ενώ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.