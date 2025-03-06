Προκήρυξη για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών οπλιτών

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 6/3/2025, τις Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την προκηρύξεις πρόσληψης 2.000 επαγγελματιών οπλιτών.

Στις προκηρύξεις καθορίζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεξαγωγή των Διαγωνισμών.

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών είναι ένας μήνας από τη δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η προκήρυξη πρόσληψης αφορά την πλήρωση 1.100 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών στον Στρατό Ξηράς, 600 θέσεων στο Πολεμικό Ναυτικό, 250 θέσεων στην Πολεμική Αεροπορία και 50 θέσεων στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές HELPDESK από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οποίων θα αναρτηθούν και οι σχετικές πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

