Πολλές συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία του Σαββάτου 8 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ανάμεσα σε αυτές, η ΓΣΕΕ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «Τα στοιχεία από τη δράση των μελών της ΓΣΕΕ σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων, είναι ηχηρά και αποκαλύπτουν την καθημερινή μάχη των γυναικών για οικονομική και κοινωνική επιβίωση. Αναδεικνύουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη φαινομενική πρόοδο, τα θεσμικά επιτεύγματα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις από την πραγματικότητα των εργαζόμενων γυναικών, που αντιμετωπίζουν τις σκοτεινές πλευρές της εργασιακής ζωής.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν από τη ΓΣΕΕ τον Δεκέμβριο του 2024 στην πρώτη μελέτη για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα, μετά την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 το 2021. Η ισότητα στη ζωή, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην εργασία δεν είναι προνόμιο, ούτε ένα «δώρο» του κράτους ή των εργοδοτών προς τις γυναίκες, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στις 8 Μαρτίου 2025, συμμετέχουμε και καλούμε τις Οργανώσεις Γυναικών, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας».

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Στις 8 Μαρτίου τιμούμε τους αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα και ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Αυτοί οι αγώνες ξεκίνησαν από το πεδίο της εργασίας, με τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών, από τη Νέα Υόρκη με το σύνθημα «ψωμί και τριαντάφυλλα» και την απεργία των γυναικών εργατριών στο εργοστάσιο υφαντουργίας των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά, το 1892. Οι γυναίκες ήταν και είναι μπροστάριδες στους αγώνες αυτούς.

Μετά από δύο και πλέον αιώνες αγώνων για πολιτικά, εργασιακά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, οι γυναίκες έχουν κατακτήσει πολλές νίκες, όμως ο δρόμος παραμένει μακρύς. Τα τελευταία χρόνια, οπισθοδρομικές απόψεις επανεμφανίζονται, προκειμένου να περιορίσουν τις γυναίκες σε υποδεέστερους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα τους επιβάλλονται αυξημένα βάρη στην εργασία και το σπίτι.

Παρά τις σημαντικές κατακτήσεις, οι επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο συνεχίζονται, απαιτώντας μια δυναμική απάντηση. Η οικονομική εκμετάλλευση των γυναικών λόγω των έμφυλων στερεοτύπων και του αναπαραγωγικού τους ρόλου από τους εργοδότες, καθώς και οι διακρίσεις στον δημόσιο τομέα, παραμένουν εντονότερες παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι γυναίκες στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, ενώ οι μετανάστριες σε όλο τον κόσμο βιώνουν διώξεις και ανασφάλεια για τη ζωή τους, εξαιτίας των ρατσιστικών πολιτικών».

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι: «συντάσσεται στον αγώνα για ίσα δικαιώματα και διεκδικεί:

Ίση αμοιβή για ίση εργασία – ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άντρες

Επανασύσταση της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελή, διακριτή δημόσια υπηρεσία.

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών:

Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική υγεία

Δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Δωρεάν παιδικούς σταθμούς στους χώρους εργασίας

Δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, για τα θύματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βία (ψυχολογική, νομική και κοινωνική στήριξη)

Παροχή παιδικών κατασκηνώσεων και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά

Ένταξη της περιεκτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης ως αυτοτελούς μαθήματος σε όλο το σχολικό βίο και προγραμμάτων για για την ισότητα των φύλων

Νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να αναδείξουν με κάθε τρόπο την παγκόσμια μέρα των γυναικών και τα σύγχρονα αιτήματα της εργαζόμενης γυναίκας, οργανώνοντας συζητήσεις, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις.

Στην Αθήνα το Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025, καλούμε σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στη 1:00μμ και πορεία προς το Σύνταγμα».

Ακολούθως η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι: «Στις 8 Μάρτη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών απεργούμε και διαδηλώνουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, ασφάλεια στη δουλειά.

Στις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ το 60% των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι γυναίκες. Αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με εξαντλητικά ωράρια, δεκάδες χρωστούμενα repo και άδειες».

