Μηνιαία «βουτιά» 15% για τις τιμές του Brent- Η μεγαλύτερη πτώση από το 2021

Τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση τους κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου «Brent», από τα τέλη του 2021 μετά την πρόθεση του Ριάντ να αυξήσει την παραγωγή

Τιμές Brent: Η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2021

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν σήμερα σχεδόν 1,8% στα 63,1 δολ. το βαρέλι, διαμορφώνοντας τη μηνιαία πτώση στο 15%, τη μεγαλύτερη από τα τέλη του 2021, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για παγκόσμια υπερπροσφορά και αποδυνάμωση της ζήτησης.

Οι τιμές πιέστηκαν από την πρόθεση της Σαουδικής Αραβίας να αυξήσει την παραγωγή και να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς, ενώ ο ΟΠΕΚ+ φέρεται να εξετάζει επιπλέον αυξήσεις της παραγωγής στη συνεδρίασή του στις 5 Μαΐου, τροφοδοτώντας φόβους για έναν νέο πόλεμο τιμών.

