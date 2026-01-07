Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συνέχιση των αποκλεισμών στον κόμβο της Νίκαιας αποφάσισαν οι αγρότες της περιοχής, μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο μπλόκο.

Οι αγρότες του μπλόκου, αμέσως μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι, εξέφρασαν τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι δεν καλύπτονται τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, αύριο, Πέμπτη, στις 11:00, προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προβλέπεται προηγουμένως συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους αγρότες, και πως από την Πέμπτη ξεκινούν κινητοποιήσεις στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, τέθηκε επίσης πρόταση για αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

