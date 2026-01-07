Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Με ομόφωνη απόφαση τους η αγρότες ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Από αύριο στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

