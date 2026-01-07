Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσκεψη των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι ζήτησαν 2 ραντεβού με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ερχόμενη εβδομάδα, για να συζητήσουν περαιτέρω τα επόμενά τους βήματα. Αύριο αναμένεται να γίνει πότε και αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημά τους, ενώ ανακοίνωσαν ότι αν τα ραντεβού οριστικοποιηθούν, θα έχουν σταματήσει και την απεργία τους μέχρι αύριο το βράδυ.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέα συνάντηση, αύριο στις 8:00 το πρωί στη λαχαναγορά του Ρέντη.

Πηγή: skai.gr

