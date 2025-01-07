Σέλι Ημαθίας: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο χιονοδρόμο – Εθελοντές «χτενίζουν» την περιοχή

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού χιονοδρόμου που αγνοείται στο Σέλι Ημαθίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας εθελοντές ξεκινούν με τα πόδια για να “χτενίσουν” την περιοχή, ενώ Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ συνεχίζουν να αναζητούν τα ίχνη του.

Ο χιονοδρόμος ήταν με την παρέα του για snowboard όταν κατά τις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας οι φίλοι του έχασαν τα ίχνη του και άρχισαν να τον αναζητούν. Μετά από μια ώρα άκαρπων προσπαθειών να τον εντοπίσουν, κάλεσαν τις Αρχές.

Στην επιχείρηση εντοπισμού μετέχουν εργαζόμενοι του χιονοδρομικού Σελίου αλλά και κάτοικοι της περιοχής, που γνωρίζουν το βουνό.

Ο Λάκης Μελιόπουλος, υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε ότι οι θερμοκρασίες είναι καλές, όπως και ο καιρός, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά για τον λόγο για τον οποίο χάθηκε ο χιονοδρόμος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού στο Σέλι, Λάκης Μελιόπουλος, είπε πως «οι πίστες έχουν ελεγχθεί όλες και δεν έχουμε βρει κάτι, τώρα επιχειρούμε μέσα στο δάσος, εκτός του χιονοδρομικού». Σύμφωνα με τον ίδιο «είχε καλή ημέρα (σ.σ. χθες), δεν δικαιολογείται η εξαφάνισή του, είχε καλές θερμοκρασίες. Τα νεαρά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τι κινδύνοι υπάρχουν εκτός πίστας». «Θα ψάξουμε με τα πόδια, ψάχνουμε με θερμικές κάμερες, με drone, ελπίζουμε για το καλύτερο» κατέληξε ο κ. Μελιόπουλος.

Πηγή: skai.gr

