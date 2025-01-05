Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση το 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, με τις έρευνες στον Πηνειό να έχουν αποβεί άκαρπες μέχρι στιγμής και να μην εντοπίζεται κάποιο στοιχείο του αγνοουμένου, που έχει να δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Δευτέρας 30ης Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Στο σημείο των αναζητήσεων βρέθηκε σήμερα, το μεσημέρι της Κυριακής, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας.

«Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία. Υπάρχει η τελευταία εμφάνισή του από την κάμερα. Από εκεί και πέρα χάνονται τα ίχνη του. Έχουμε έναν δομημένο, ήρεμο άνθρωπο, καθηγητή ψυχολογίας, πολύ δεμένο με την οικογένειά του. Έχω εκπλαγεί θετικά από την απλότητα και την ευγένεια των ανθρώπων. Δεν έχουμε στοιχεία που μπορούμε να στηριχτούμε. Θέλω να πιστεύω στο καλό σενάριο πως το παλικάρι είναι καλά και θα βρεθεί στην αγκαλιά της οικογένειας. Όμως, μέσα στο κάδρο υπάρχουν και σύννεφα που όσο περνάνε οι ημέρες ενισχύονται. Ας ελπίσουμε να διαψευστούμε και να βρεθεί ο Βασίλης σε καλή κατάσταση και να είναι στην οικογένειά του και πάλι» δήλωσε.

Ακόμη, αναφορικά με το κινητό τηλέφωνο που ο 39χρονος Βασίλης άφησε στο πατρικό του, ανέφερε πως «δεν υπάρχει κάτι σ’ αυτό εκτός από επαφές με την οικογένεια και τα σχολεία τα οποία εργάζεται. Όλα είναι ελεγμένα. Το τηλέφωνο το άφησε σπίτι, γιατί φόρτιζε. Δεν είναι κάτι παράξενο. Πολλές φορές κάποιος που βγαίνει για περπάτημα δεν παίρνει το τηλέφωνο μαζί του».

«Βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση. Δε συνέβη τίποτα για να έχει κάποια ένταση. Έφυγε κανονικά για τη βόλτα του» συμπλήρωσε.

