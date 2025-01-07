Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εισήχθη σε νοσοκομείο των Τιράνων εξαιτίας ίωσης που τον ταλαιπωρούσε στις 30 Δεκεμβρίου. Η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε και στις 3 Ιανουαρίου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα.

Την Κυριακή επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στο οποίο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ενημερώθηκε από την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου, για την κατάσταση της υγείας του.

Τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο επισκέφθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, προκειμένου να του ευχηθεί γρήγορη ανάρρωση.

Οι δύο Προκαθήμενοι των Εκκλησιών της Αλβανίας και της Ελλάδος είχαν σύντομη συνομιλία, ενώ εν συνεχεία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου από την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου.

Το πρωί της Δευτέρας, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου.

«Ο σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να ενημερωθούμε για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου και να εκφράσουμε την αγάπη μας, αλλά και την ελπίδα μας για τη βελτίωσή της. Όπως και τη στήριξή μας στο επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος επί τη ευκαιρία της επίσκεψης συνομίλησε με εργαζόμενους του νοσοκομείου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνοδευόμενος από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Φωτεινή Καρυστινάκη, ενημερώθηκε από την καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου, τον διευθυντή χειρουργικής Στυλιανό Καπίρη και τον καθηγητή Χαράλαμπο Ρούσσο.

Πηγή: skai.gr

