Καστοριά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι delivery – Στο νοσοκομείο ο μοτοσυκλετιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου 2025 περίπου στις 11:00 μ.μ. στη Λεωφόρο των Κύκνων, στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα ΙΧ επιβατικό συγκρούστηκε με μηχανή που πραγματοποιεί υπηρεσίες delivery στη Λεωφόρο των Κύκνων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη της.

Συγκεκριμένα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τα δυο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, όταν ξαφνικά το αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα το μηχανάκι να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά (στην πλευρά του οδηγού) και ο οδηγός του να βρεθεί στο έδαφος τραυματισμένος.

Στο περιστατικό έγιναν μάρτυρες αρκετοί περαστικοί, καθώς στην πόλη πραγματοποιούνται τα Καστοριανά Καρναβάλια «Ραγκουτσάρια» και οι δρόμοι της είναι γεμάτοι κόσμο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον μοτοσικλετιστή που υπέστη ελαφρά ευτυχώς τραύματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως φορούσε κράνος κατά την διάρκεια της πορείας του.

Τέλος, στο συμβάν έσπευσαν και αστυνομικοί της Τροχαίας Καστοριάς για να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία στον πολυσύχναστο αυτόν δρόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.