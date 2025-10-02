Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσικλέτα χτύπησε και τραυμάτισε ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών.
Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 8 το βράδυ στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μηχανής να παρασύρει το παιδί και στη συνέχεια να το εγκαταλείπει.
Το μικρό παιδί υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην ίδια περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού.
