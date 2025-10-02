Λογαριασμός
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη μετά από σύγκρουση με μηχανή

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης - Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο αναβάτη από το πατίνι

πατίνι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:30, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας, η οποία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση του δράστη.

