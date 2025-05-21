«Μάχη» να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια 56χρονη γυναίκα από το Αγρίνιο που νοσηλεύεται στην εντατική μετά από ηλεκτροπληξία.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr η άτυχη γυναίκα έκανε εργασίες σε εξωτερικό χώρο με πιεστικό μηχάνημα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα βραχυκύκλωσε. Το αποτέλεσμα ήταν να τη «χτυπήσει» το ρεύμα και να πέσει αναίσθητη στο έδαφος.
Η 56χρονη, κάτοικος της περιοχής του Αγίου Χριστοφόρου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου για 45 περίπου λεπτά υποβαλλόταν σε ΚΑΡΠΑ με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.
Στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ της νοσηλευτικής μονάδας και η κατάσταση της κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμη.
