Του Νικόλα Μπάρδη

Η πόλη της Λάρισας αριθμεί σήμερα περί τους 220.000 κατοίκους, γεγονός που την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας μας, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο, και κόμβο επικοινωνιών και συγκοινωνιών. Όπως είναι γνωστό, η περιοχή φημίζεται και για την αγροτική της παραγωγή, καθώς εδράζεται στον θεσσαλικό κάμπο, και η πόλη διασχίζεται από τον Πηνειό ποταμό. Τους τελευταίους μήνες, και μετά από πρωτοβουλία του

Δήμου, η πόλη αρχίζει να στρέφεται στα ποδήλατα, ως τρόπο μετακίνησης στην καρδιά του αστικού τοπίου.

Η Λάρισα είναι χτισμένη κυκλικά, χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές ή αποστάσεις, και αυτό ευνοεί τόσο το περπάτημα, όσο και το ποδήλατο. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν πλέον στη διάθεσή τους 150 ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντελώς δωρεάν, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής στα κινητά τους τηλέφωνα, για μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού. Η πεζοδρόμηση του κέντρου, καθώς και η επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων της πόλης έρχονται να βοηθήσουν σ’ αυτήν την στροφή των Λαρισαίων. Έτσι, ο καθένας μπορεί με το ποδήλατό του να κάνει τις δουλειές ή την βόλτα του στο κέντρο της πόλης εύκολα, οικονομικά και… οικολογικά.

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα στο κέντρο της Λάρισας και συνακόλουθα να μειωθούν οι ρίποι. Οι κάτοικοι της πόλης και οι φοιτητές φαίνεται να έχουν αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως μέχρι στιγμής δεν έχει καταστραφεί κανένα από τα ποδήλατα του Δήμου, ούτε έχει κλαπεί. Όλοι μαζί σαν ένα αγωνίζονται για να αλλάξει η όψη της πόλης, αλλά και η εκεί καθημερινότητα. Αν βρεθείτε στην περιοχή, μπορείτε να βρείτε αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα σε οχτώ κεντρικά σημεία της πόλης, όπου έχουν εγκατασταθεί και οι Σταθμοί Φόρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι οι τρεις ώρες, και μετά ο χρήστης οφείλει να το επιστρέψει στη βάση του.

Η Λάρισα ακολουθεί το παράδειγμα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και θέλει να μυήσει τους κατοίκους της σε έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής, μειώνοντας την κίνηση, τους αέριους ρίπους και τη βαβούρα στο κέντρο της πόλης. Τα πρώτα δείγματα από την πιλοτική λειτουργία του εν λόγω προγράμματος είναι θετικά, και όλοι ευελπιστούν να ευοδώσει, να εδραιωθεί και να επεκταθεί, αλλά παράλληλα να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ελληνικές πόλεις.

Τι λέτε; Πάμε μια βόλτα με το ποδήλατο;

Πηγή: skai.gr

