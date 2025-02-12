Μια κλήση βρέθηκε στο παρμπρίζ ενός… περιπολικού που είχε παρκάρει έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το περιπολικό μετέφερε κρατούμενους αλλά επειδή δεν υπήρχε χώρος για να μπει εντός των δικαστηρίων, οι αστυνομικοί άφησαν το περιπολικό δίπλα από την είσοδο για να γίνει η μεταφορά.
Ως αποτέλεσμα πήραν κλήση για παράνομο παρκάρισμα είτε από την Τροχαία, είτε από την δημοτική αστυνομία.
Πηγή: skai.gr
