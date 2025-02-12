Λογαριασμός
Συνέβη και αυτό: Έφαγε κλήση... περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε βίντεο

Είτε η Τροχαία, είτε η δημοτική αστυνομία, δεν δίστασαν να κόψουν κλήση στο περιπολικό που πάρκαρε δίπλα από την είσοδο των δικαστηρίων της Ευελπίδων

Περιπολικό

Μια κλήση βρέθηκε στο παρμπρίζ ενός… περιπολικού που είχε παρκάρει έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το περιπολικό μετέφερε κρατούμενους αλλά επειδή δεν υπήρχε χώρος για να μπει εντός των δικαστηρίων, οι αστυνομικοί άφησαν το περιπολικό δίπλα από την είσοδο για να γίνει η μεταφορά.

Ως αποτέλεσμα πήραν κλήση για παράνομο παρκάρισμα είτε από την Τροχαία, είτε από την δημοτική αστυνομία. 

