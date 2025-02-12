Πέταξε ένα τούβλο στον γείτονά του, επειδή μετακίνησε έναν κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι του. Η υπόθεση απασχόλησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης που έκρινε ένοχο έναν 43χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τον τιμώρησε με ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία ανεστάλη επί 3ετία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέβη τον περασμένο Ιούλιο σε χωριό του δήμου Εμμανουήλ Παπά, στις Σέρρες, ενώ εκτός από τον 43χρονο κατέστησαν κατηγορούμενοι και οι δύο γιοι του, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί με κυνηγούσαν και άρχισα να τρέχω για να τους αποφύγω. Όταν έπεσα κάτω ο πατέρας των παιδιών πέταξε το τούβλο στο κεφάλι από μισό μέτρο», είπε το 39χρονο θύμα, καταθέτοντας στο δικαστήριο, ενώ πρόσθεσε ότι κατά το ίδιο επεισόδιο δέχθηκε απειλές και ύβρεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης του ζήτησε εκ των υστερών συγγνώμη, την οποία και αποδέχθηκε. «Πιο πολύ με πείραξε ότι θα χαλάσει η φιλία μας, παρά αυτό που έγινε. Δεν είχαμε μαλώσει άλλη φορά στο παρελθόν», κατέθεσε.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καθώς ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Το Δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα) σε επικίνδυνη σωματική βλάβη (πλημμέλημα), αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Τα δύο τέκνα του, ένας 23 ετών κι ένας ανήλικος, παραπέμφθηκαν να δικαστούν σε άλλα δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

