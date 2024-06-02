Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός στη Δημοτική πισίνα της Νεάπολης στη Λάρισα - 14χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες - Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Δημοτική πισίνα Νεάπολης στη Λάρισα

Πανικός επικράτησε προς στιγμήν σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στην Δημοτική Πισίνα της Νεάπολης στην Λάρισα, για ένα 14χρονο κορίτσι το οποίo υπέστη αλλεργικό σοκ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό είναι ως στιγμής αδιευκρίνιστες, ωστόσο, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑB που κλήθηκε και κατέφθασε με μονάδα και ο γιατρός παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην νεαρή κοπέλα η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: Onlarissa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα Αλλεργικό σοκ ΕΚΑΒ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark