Πανικός επικράτησε προς στιγμήν σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στην Δημοτική Πισίνα της Νεάπολης στην Λάρισα, για ένα 14χρονο κορίτσι το οποίo υπέστη αλλεργικό σοκ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό είναι ως στιγμής αδιευκρίνιστες, ωστόσο, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑB που κλήθηκε και κατέφθασε με μονάδα και ο γιατρός παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην νεαρή κοπέλα η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
