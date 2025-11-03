Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν μετά από κλήση για επεισόδιο σε γραφείο το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή επί της οδού Λιβανάτων στη Λάρισα.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αυτήν την ώρα δίνουν τις εξηγήσεις τους στο Αστυνομικό Μέγαρο τόσο ο καταγγέλλων, όσο και ο καταγγελλόμενος.

Από πηγές επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε απειλή κατά προσώπου, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένας εκ των εμπλεκομένων να κρατούσε καραμπίνα.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: larissanet.gr

Πηγή: skai.gr

