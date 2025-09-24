Λάρισα: Άνδρας ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με αλυσοπρίονο

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Χάλκη Λάρισας με άνδρα περίπου 50 ετών να βρίσκει τραγικό θάνατο ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρει το Larissanet.gr, λίγο πριν τις 6 μ.μ. ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τον μετέφεραν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: skai.gr

