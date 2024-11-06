Βίντεο από τη δράση μελών κυκλώματος που διακινούσε ηρωίνη στη δυτική Ατττική

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση μελών κυκλώματος που διακινούσε ηρωίνη και δρούσε σε περιοχές της δυτικής Ατττικής, παρουσιάζει το skai.gr.

Αρχηγός της οργάνωσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν μια 36χρονη γυναίκα, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα έθαβαν μεγάλες πιστότητες ηρωίνης και σφαίρες τόσο στο Κορωπί όσο και σε άλλες περιοχές. Κατόπιν τα ξέθαβαν και τα διακινούσαν.

Η δράση των μελών κυκλώματος φαίνεται ξεκάθαρα στα βίντεο ντοκουμέντα τα οποία έχουν τραβηχτεί από drones της ελληνικής αστυνομίας.

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης καθώς και ακόμα τρία άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως η 36χρονη από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

