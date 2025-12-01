Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας.

Στους δρόμους έχουν βγει αγρότες και της Μακεδονίας αλλά και άλλων περιοχών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της μεγάλης σύσκεψης που έγινε προ ημερών στη Νίκαια της Λάρισας.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που τα τρακτέρ εισέρχονται στο τελωνείο:

Πριν από λίγο, αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας του τελωνείου των Ευζώνων.

Ο αποκλεισμός έχει γίνει από 16 τρακτέρ και ισχύει μόνον για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ διέρχονται -για την ώρα- κανονικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κι άλλοι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθυνθούν στο τελωνείο των Ευζώνων με την Ελληνική Αστυνομία να έχει στήσει φραγμό στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος των Ευζώνων, ώστε να εμποδίσει τους αγρότες να κινηθούν προς το τελωνείο.

