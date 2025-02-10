«Αν δεν αυτοκτονούσε το κάθαρμα εγώ θα το έθαβα 10 μέτρα κάτω από τη γη με τα ίδια τα χέρια μου», λέει η αδελφή του Λευτέρη Τσαμούτη, που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο άνθρωπός της δολοφονήθηκε την ώρα που πήγε να βγάλει το μεροκάματό του.

Το διπλό φονικό στους Γόννους δεν το χωράει ο νους και οι φίλοι του Λευτέρη που πήγε να μεταφέρει μηχανήματα με τα φορτηγά του καθώς δεν μπορούν να διανοηθούν πως συνέβη το κακό.

Σοκαρισμένοι όλοι στην Σκιάθο από την δολοφονία του Χρήστου Τάσσου

Ένας ήσυχος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στη Σκιάθο, ήταν ο 52χρονος Χρήστος Τάσσος ξυλουργός που δολοφονήθηκε στους Γόννους της Λάρισας, όπως αναφέρουν τα gegonota.news μετεφέροντας λόγια φίλων του. «Ήταν ένας επαγγελματίας που κοιτούσε την δουλειά του και έμενε με την μητέρα και τη σύντροφό του ενώ είχε μια μικρή κόρη».

Όλοι στο νησί είναι σοκαρισμένοι με είδηση ότι ο ένας από τους νεκρούς του μακελειού είναι ένας δικός τους άνθρωπος.

«Αγαπούσε το παιδί του και κοίταζε πάντα τη δουλειά του. Ολοι τον ξέρανε στο νησί σαν έναν καλό επαγγελματία. Το νησί είναι μικρό και μαθεύτηκε αμέσως το τι έγινε. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει“.

