Με κλούβα και συνοδεία περιπολικών και συμβατικών αυτοκινήτων, οι 34 συλληφθέντες οπαδοί του ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στην εθνική οδό, μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια Λαμίας, όπου θα δικαστούν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού (οπαδική βία), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Θυμίζουμε ότι οι 34 συλληφθέντες είχαν σταματήσει σε Μοτέλ στην εθνική οδό στο ύψος του Λογγού, όπου και επιτέθηκαν σε λεωφορείο που μετέφερε φιλάθλους της ΑΕΚ από τα Τρίκαλα. Έσπασαν το λεωφορείο, ενώ προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς σε δύο τουλάχιστον οπαδούς της ΑΕΚ που χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή.

Η σύλληψη τους έγινε μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών της Φθιώτιδας και όμορων νομών και ενώ τα πούλμαν των φίλων του ΠΑΟΚ είχαν πάρει το δρόμο της επιστροφής για Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεων τους.

Πηγή: skai.gr

