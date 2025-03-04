Ελεύθερος, με την επιβολή θεραπευτικού μέτρου, αφέθηκε ο 14χρονος που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μεγαλειώδη πορεία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, επειδή κατείχε μία αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αναθέσουν την επιμέλειά του σε επιμελητή ανηλίκων.

Απολογούμενος ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, αρνήθηκε την κακουργηματική δίωξη που του απαγγέλθηκε για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών σε δημόσια συνάθροιση. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος αποδέχθηκε μόνο την κατοχή της μολότοφ, για την οποία φέρεται να είπε ότι τη βρήκε τυχαία και την πήρε μαζί του από περιέργεια, ενώ ανέφερε ότι δεν την κουβαλούσε όσο ήταν σε εξέλιξη η πορεία.

Ύστερα από τέσσερις μέρες κράτησης αφέθηκε τελικά ελεύθερος. Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης (μετά από αναβολή η δίκη προσδιορίστηκε για το προσεχές διάστημα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

