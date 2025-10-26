Λαμία: Νεκρός ανασύρθηκε 53χρονος έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι του

Στη Λαμία ένας 53χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μικρή μονοκατοικία, όπου διέμενε μόνος του, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9.00 το πρωί και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό και να είναι ορατοί από όλη τη Λαμία. Οι φλόγες απείλησαν γειτονικά σπίτια, προκαλώντας πανικό στη συνοικία. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά, απομακρύνοντας παράλληλα ηλικιωμένους κατοίκους που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς.

Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν τον 53χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, την ώρα που ξέσπασε η φωτιά κοιμόταν και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Οι γείτονες τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο και μοναχικό άνθρωπο, αγαπητό στη γειτονιά. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

