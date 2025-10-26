Επίθεση από 25 άτομα με κουκούλες δέχθηκαν χθες Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025, ο Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του στην Κρήτη. Οι κουκουλοφόροι μαζεύτηκαν, ενώ ο πρώην υπουργός δειπνούσε με την οικογένειά του και την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Οι ταραξίες προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές στο εστιατόριο. Ο κ. Βορίδης προέβη σε ανάρτηση σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε, αναφέροντας τα εξής:

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Σύμφωνα με το neakriti, αρκετοί θαμώνες προσπάθησαν να συγκρατήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ άλλοι στράφηκαν λεκτικά εναντίον του ίδιου του Βορίδη, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν. Το βίντεο, ωστόσο, που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, έδωσε άλλη διάσταση στην υπόθεση, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα αναστάτωσης.

Πηγή: skai.gr

